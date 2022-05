VIDEO: Svetovni dan muzejev obeležili tudi v Svetem Andražu Lokalec.si Društvo upokojencev Vitomarci je obeležilo svetovni dan Muzejev. Zbrali so se pred Hrgovo hiša, kjer je sledila predstavitev žepne knjižice avtorja Edvarda Kupčiča “Dokazi, Vitomir resnična osebnost”. V knjigi je predstavljenih devet dokazov, da je Vitomir obstajal. Sledil je tudi spremljevalni program, zbrani pa so lahko uživali tudi v dobri hrani in pijači. Več v prispevku.



