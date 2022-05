24ur.com poroča o dogodku, ki se je pripetil ob elektrarni v Fužinah na Ljubljanici. Moški je prišel na nabrežje, a se nato zaradi izčrpanosti ni mogel vrniti. Kot poročajo v nadaljevanju so ga zjutraj odkrili policisti. Moški je bil dehidriran, imel je sončne opekline. Gasilci so pomagali pri prenosu ponesrečenca, saj je bil na težko dostopnem terenu.

Prevzeli so ga reševalci NMP Ljubljana. Ugotovili so, da gre za osebo, ki je prijavljena kot pogrešana oseba.