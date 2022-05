Potrjenih več kot 200 primerov opičjih koz. Kaj lahko pričakujemo? Lokalec.si Število potrjenih primerov opičjih koz po svetu je po zadnjih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v sredo doseglo 219, in sicer zunaj enajstih afriških držav, kjer je bolezen endemična. Skupno število primerov se je tako od 20. maja povečalo za petkrat. Največ potrjenih primerov je trenutno v Združenem kraljestvu, in sicer 71. Sledita Španija z 51 primeri in ...

