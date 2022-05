Eden in edini! Vsa Evropa se čudi dosežku Joseja Mourinha, neverjetno, kaj je uspelo Portugalcu! Ekipa Potem ko je italijanska Roma sinoči v finalu nogometne konferenčne lige z 1:0 premagala nizozemski Feyenoord, je portugalski strokovnjak na klopi rimskega kluba Jose Mourinho v svojem petem evropskem finalu še petič zmagal. In to s štirimi različnimi klubi.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi