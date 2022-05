Čečenski skrajnež Kadirov grozi Poljski Nova24TV “V kolikor dobimo ukaz, vam bomo v šestih sekundah pokazali, česa smo sposobni,” je dejal Ramzan Kadirov v videoposnetku, ki ga je BBC-jev novinar objavil na Twitterju. Zloglasni čečenski voditelj in Putinov zaveznik razmišlja o napadu na Poljsko in jo poziva, naj svoje orožje vzame nazaj. Ramzan Kadirov, čečenski voditelj in zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v videoposnetku dejal ...

