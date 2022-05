Naj Očetov Duh ob prazniku Gospodovega vnebohoda v naši Cerkvi poživi novo in živo pot Radio Ognjišče V Katoliški cerkvi obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja. Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem i...

