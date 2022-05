Varaždinski župan: Če bi bili v rastlinjakih ljudje, bi lahko imeli smrtne žrtve 24ur.com Ne le Slovenijo, tudi sever Hrvaške so v sredo popoldne prizadela močna neurja s točo in povzročila ogromno škodo tako na objektih kot kmetijskih zemljiščih in uničila skoraj polovico hrvaške proizvodnje cvetja. Na srečo v rastlinjakih ni bilo nikogar, sicer bi bile lahko tudi smrtne žrtve, je povedal župan Varaždina.

