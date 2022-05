Monja Bolte in Janko Fatur (Poroka na prvi pogled) sta s končno odločitvijo presenetila vse TOčnoTO.si Monja Bolt in Janko Fatur sta se v šovu Poroka na prvi pogled poročila na slepo. Njuni začetki niso bili najbolj obetavni, a se je izkazalo, da sta si nadvse kontabitilna. Razdalja in drugačen življenjski stil je bil tisti, ki ju je najbolj ločeval. Ves čas sta govorila, da med njima ni ljubezenskih čustev, temveč […] Monja Bolte in Janko Fatur (Poroka na prvi pogled) sta s končno odločitvijo prese...

Sorodno





























































Oglasi