Manjši čudež: poslanci soglasni pri pomembni kadrovski odločitvi, a le eni SiOL.net S 54 glasovi za in 30 proti je bil za šefa vlade včeraj izvoljen Robert Golob, z 52 glasovi za in 29 proti pa za podpredsednico državnega zbora Nataša Sukič (Levica). To so bila običajna glasovanja parlamenta. Čisto na koncu seje pa se je zgodil manjši čudež. Za generalno sekretarko državnega zbora je bila z 82 glasovi za in nič proti potrjena Uršula Zore Tavčar. Podprle so jo vse stranke. To je za državni zbor neobičajno. Skoraj manjši čudež. Velik zaplet pa je pri imenovanjih šefov komisij in odborov parlamenta.

Sorodno













Oglasi