Policisti v poostrenem nadzoru ugotovili številne kršitve kolesarjev in voznikov e-skirojev Lokalec.si Policisti Policijske uprave Maribor so v torek izvajali poostren nadzor nad kolesarji in vozniki motornih vozil, ki ogrožajo kolesarje ter nad vozniki e-skirojev. Policisti so v poostrenem nadzoru ugotovili 87 kršitev kolesarjev, med katerimi je v dopoldanskem času na območju Policijske postaje Gorišnica izstopal kolesar, ki je vozil pod vplivom alkohola (1, 16 mg/l). Ugotovljenih je bilo tudi 8 ...

