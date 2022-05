Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu. Izločila jo je tretja nosilka in četrta igralka lestvice WTA, Španka Paula Badosa. Po dveh urah in 17 minutah je zmagala s 7:5, 3:6 in 6:2. Juvanova je pred tretjim nizom zaradi bolečin v hrbtu potrebovala zdravniško pomoč.



Več na Ekipa24.si