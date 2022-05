V FJK so danes ob 3726 PCR testiranjih potrdili 165 novih okužb. Opravili so še 2305 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 217 novih okužb. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 99 s covidom-19, kar je osem manj kot včeraj, dva potrebujeta intenzivno zdravljenje. Umrl je en bolnik s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5097 bolnikov s covidom-19, in sicer 1274 na Tržaškem, 23 ...