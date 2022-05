Državna revizijska komisija zavrnila zahtevka za revizijo javnega naročila za drugi tir RTV Slovenija Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo javnega naročila za železniške in predorske sisteme na drugem tiru med Divačo in Koprom, ki ga je vložila družba IVC, in zavrgla zahtevek družbe SŽ-ŽGP Ljubljana.

