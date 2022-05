Glavnina padavin v soboto Primorski dnevnik Danes in jutri se bo nadaljevalo povečini stanovitno in za ta čas zelo toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah presegale 30 stopinj Celzija. Povečal se je odstotek vlage, zato je ozračje mestoma soparno. Mrzel severni zrak, ki bo v soboto začel pritekati proti nam, bo destabiliziral ozračje. V soboto bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi občasne plohe in nevihte. Zapihala b ...

