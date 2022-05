Poglejte, kaj je Gacho obljubil Hajdi in Anžetu #video SiOL.net V eksperimentu Poroka na prvi so pari razkrili, ali bodo v zvezi vztrajali tudi v resničnem življenju. Njihove odločitve bodo nocoj ob 21. uri na Planetu na svoj način pokomentirali tudi Špela Grošelj, Tanja Kocman in Milan Gačanovič - Gacho, ki je presenetil z nenavadno obljubo enemu od parov.

