27. BIO postavlja v ospredje arhitekturo in oblikovanje za pravičnejšo prihodnost RTV Slovenija Začenja se 27. bienale oblikovanja BIO Ljubljana, ki se posveča predvsem vprašanju arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za trajnostno, pravičnejšo in ekonomsko vzdržno prihodnost. Tokratno razstavo kurira Britanka Jane Withers.

Sorodno

Oglasi