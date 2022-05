FOTO: Šokantni prvi vtisi, uničilo tudi do 100 odstotkov njiv in nasadov, toča klestila po bučah, razcefrala koruzo Svet 24 Natančne posledice včerajšnjega neurja, ki je s točo najbolj prizadelo severovzhod Slovenije, bodo znane šele v prihodnjih dneh in tednih, a prve ocene kažejo, da je škoda ogromna.





