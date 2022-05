NIJZ: Če ste okuženi z virusom opičjih koz, ostanite doma, ne sprejemajte obiskov, vzdržite se spolnih odnosov ... Večer V Sloveniji so doslej potrdili dva primera okužbe z virusom opičjih koz. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pripravili navodila za okužene, ki se zdravijo v domači oskrbi, in za njihove tesne stike.

Sorodno





















































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Španija

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Kaja Juvan

Luka Dončić

Tamara Zidanšek