Neznani moški je danes popoldne okrog 14. ure na območju naselja Ubranci pri Plavjah s predmetom - policisti sumijo, da gre morda za pištolo - zagrozil taksistu in ukradel denar, zatem pa je pobegnil. Koprski policisti iščejo moškega, starega okrog 30 let, visokega približno 175 cm, oblečenega v temnejša oblačila, imel je temna očala in kapo. Policisti in kriminalisti še zbirajo obvestila in dokaze ...