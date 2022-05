Pahor: Slovenski sistem zaščite in reševanja je eden najboljših SiOL.net Na Ptuju so popoldne slovesno odprli Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ki jih vsaki dve leti gosti drugo slovensko mesto. Predsednik Borut Pahor je v nagovoru zagotovil, da je slovenski sistem zaščite in reševanja eden od najboljših, ker ima predane, vrhunsko usposobljene, motivirane in dobro opremljene pripadnike.

