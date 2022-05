Vratar Reala je bil tako potrt, da je vrgel medaljo v reko Sportal Nogometna klubska velikana Liverpool in Real Madrid se bosta v soboto v Parizu tretjič pomerila v evropskem finalu. Za največji naslov sta se prvič udarila že leta 1981, ko so bili v finalu pokala državnih prvakov prav tako v Parizu boljši Otočani. Redsi so zmagali z 1:0 in upravičili vlogo favorita. Dvoboj je odločil Alan Kennnedy, ki je izkoristil eno redkih napak vratarja Reala.

