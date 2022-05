Napovedi delodajalcev: 42.900 novih zaposlitev do konca leta 24ur.com Obeti delodajalcev so glede gibanja zaposlenosti v drugi polovici letošnjega leta pozitivni. Ti napovedujejo 3,2-odstotno rast števila zaposlenih, največ po letu 2014, ter predvidevajo približno 42.900 zaposlitev. Po drugi strani pa se povečujejo neskladja na trgu dela in težave delodajalcev z iskanjem kadra.

