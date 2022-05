Matej Zemljič, Gaja Filač in Dario Varga do nagrad za svoje dosežke njena.si Kolektivna organizacija Aipa, ki ščiti pravice avdiovizualnih (AV) ustvarjalcev, je drugič zapored podelila nagrade orion za slovenska AV dela, ki so bila lani najbolj gledana v kabelskem predvajanju. Podelila je tudi tri nagrade za igralske dosežke ter tri nagrade za avtorsko drznost in izvirnost.



