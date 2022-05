V državnem zboru že “sistematizirajo” in pripravljajo nova delovna mesta – po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službah državnega zbora bo tako predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič imela kar dva svetovalca, referent v kabinetu predsednice državnega zbora pa se bo preimenoval v vodjo pisarne. Nazivi in izrazoslovje so seve ...