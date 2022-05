Črneče - Maša za gasilce Družina

Po dveh letih so črneški gasilci drugo nedeljo v maju znova počastili god zavetnika sv. Florijana. V sprevodu so prišli v cerkev, kjer jih je pozdravila in nagovorila gasilka Ana Kadiš. Predstavila je delo gasilskega društva in njegov človekoljubni pomen. Mašo je daroval župnik Franček Kraner, ki je spomnil na prošnjo: »Sveti Florijan, obvaruj nas časnega in večnega ognja!«...

