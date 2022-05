Ta konec tedna bo v Ljubljani in okolici potekal Znanstival, festival promocije znanosti, izobraževanja in kritičnega sklepanja. Iz Hiše eksperimentov, ki festival organizira že trinajsto leto, so sporočili, da bo dogodek zasedel trge, mostove in ulice Ljubljane in jo za tri dni spremenil v enega največjih centrov znanosti na svetu.