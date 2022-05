Tako je Anita Ferlin (MasterChef) komentirala negativne komentarje sotekmovalcev TOčnoTO.si Prejšnji teden je kuharsko tekmovanje MasterChef Slovenija zapustila Anita Ferlin. Odšla je z dvignjeno glavo. Mnogi sotekmovalci in spletni komentatorji so se njenega odhoda razveselili, saj naj ne bi imela dovolj kuharskega znanja in je tako daleč prišla le po sreči. Še posebej Maša je večkrat poudarila, da Anita ne spada med najboljše amaterske kuharje. […] Tako je Anita Ferlin (MasterChef) kome...

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Saša Arsenovič

Matjaž Kek