V prihodnjih dneh lahko pričakujete to nakazilo zurnal24.si Prejemniki informativnega izračuna dohodnine konec marca, ki morajo doplačati dohodnino, imajo čas za plačilo le še do četrtka. Zavezanci, ki so preplačali dohodnino, pa bodo dobili vrnjen preveč plačan znesek.

