Butan plin s programom Varno na kolesu že 10 let mlade spodbuja k varni in aktivni vključitvi v promet. Tudi letos so združili več kot 10.000 učencev iz 140 slovenskih osnovnih šol in mlade kolesarke in kolesarje preko zabavnih, inovativnih in tematsko obarvanih nalog spoznavali s cestnoprometnimi predpisi. V okviru nalog, ki so jih opravljali, so spoznavali prometna pravila, se pripravljali na v ...