V Bohinju znova na ogled cvetlično bogastvo RTV Slovenija V Bohinju se začenja že 16. mednarodni festival alpskega cvetja, ki bo do 12. junija ponudil vrsto botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi.

Sorodno Oglasi