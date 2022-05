Priznanje za 130 let organiziranega zdravništva in 30 let zdravniške zbornice Družina Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) je nocoj s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu obeležila 130-letnico organiziranega zdravništva in 30-letnico ustanovitve organizacije v današnji obliki. Ob tej priložnosti je predsednik republike Borut Pahor zbornici podelil visoko državno odlikovanje.

