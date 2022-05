Mariborska občina, smučarski klub Branik Maribor ter občinski podjetji Marprom in Šport so danes podpisali sporazum o skupni organizaciji smučarske tekme ženskega svetovnega pokala za Zlato lisico v prihodnje. V naslednji sezoni omenjene tekme sicer ne bo, saj bo smučarke gostila Kranjska Gora, bodo pa naredili vse za to, da se tekma čim prej vrne. Kot je ob podpisu povedal župan Saša Arsenovič, Z ...