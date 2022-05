Njihove predloge so upoštevali, a nad koalicijsko pogodbo niso navdušeni zurnal24.si V civilni iniciativi Glas ljudstva ocenjujejo, da koalicijska pogodba treh strank prihodnje vlade naslavlja večino zahtev iniciative, prav tako so predlagane usmeritve v skladu z iniciativo. A ob tem menijo tudi, da je koalicijska pogodba preveč splošna in mestoma deklarativna, kar lahko dopušča različne interpretacije.

