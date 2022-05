Sinoči okoli 19.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Boštanjem in Tržiščem pri Jelovcu. Sevniški policisti so ugotovili, da je 21-letni voznik začetnik peljal iz smeri Boštanja proti Tržišču. V ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ogrado ter se z vozilom prevrnil. Povzročitelja, ki se je v nesreči lažje poškod ...