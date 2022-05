Senat mariborske univerze potrdil nov mandat rektorju Kačiču Maribor24.si Slednjemu so tako potrdili nov štiriletni mandat, ki bo začel teči 20. junija, so sporočili z univerze. Od skupaj 15.799 volilnih upravičencev na mariborski univerzi jih je veljavno glasovnico na tokratnih rektorskih volitvah oddalo 1322, od tega 501 volivec iz skupine visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev, 282 študento

