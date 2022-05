Izbruh ju je pokosil med jedjo: po skoraj 2000 letih poznamo njun genom 24ur.com Raziskovalci, ki preučujejo človeške ostanke iz Pompejev, so izluščili genetski material iz kosti moškega in ženske, ki sta umrla, ko je rimsko mesto ob vulkanskem izbruhu prekril pepel. Ugotovitve so objavili v znanstveni reviji Scientific Reports.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tanja Fajon

Stojan Petrič

Luka Mesec