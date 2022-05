Turiste v Medulinu na Hrvaškem presenetil morski pes RTV Slovenija Ob obali Medulina na Hrvaškem poročajo o morskem psu, ki plava ob obali. Opazili so ga tudi v bližini marine Pomer, najverjetneje gre za morskega psa manjše in užitne vrste, ki zraste do 1,5 metra v dolžino.

