Sodnega cirkusa med Deppom in Heardovo kmalu konec SiOL.net S sklepnimi nagovori porote se danes v Falls Churchu v ameriški zvezni državi Virginija piše sklepno poglavje tožbe hollywoodskega igralca Johnnyja Deppa proti nekdanji soprogi Amber Heard in njeni nasprotni tožbi. Sojenje je v ZDA glede na medijsko pokrivanje vzbujalo prav toliko pozornosti kot vojna v Ukrajini in strelski pohodi.

