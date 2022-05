11-letnica se je namazala s krvjo sošolke in se pretvarjala, da je mrtva 24ur.com 11-letna deklica, ki je preživela pokol na osnovni šoli Robb v Uvaldeju v Teksasu se je bala, da se bo strelec vrnil ponjo, zato se je namazala s krvjo sošolke in se pretvarjala, da je mrtva. Miah pravi, da je čas mineval neverjetno počasi, ko je med čakanjem na pomoč ležala na tleh, prekrita s krvjo. Njena mama je za ameriške medije povedala, da je deklica pretresena in da ponoči ne more spati, ...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Mesec

Luka Dončić

Stojan Petrič