Uefa Belorusiji in Ukrajini ne bo dovolila medsebojnih tekem SiOL.net Ekipe iz Belorusije in Ukrajine do nadaljnjega ne bodo mogle biti nasprotnice v evropskih tekmovanjih. Takšno odločitev je, zaradi zagotavljanja varnosti ekip iz obeh držav, danes sprejela Evropska nogometna zveza (Uefa).

