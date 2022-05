Prijaznejša obravnava za manj travm in več prijav Dnevnik V Hiši za otroke bodo v prostorih, prilagojenih otrokom in mladostnikom, zaslišali žrtve in priče; pod isto streho jim bodo ponudili tudi psihološko in socialno pomoč. Prijaznejša obravnava naj bi žrtve in priče spodbudila, da se bodo lažje odločile...

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Stojan Petrič

Luka Mesec

Aljaž Bedene