Na mariborskem Glavnem trgu se je nocoj Operna noč. Simfonični orkester, zbor in solisti Opere Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor pod taktirko Simona Krečiča so na koncertu na prostem izvedli najbolj znane operne arije, hkrati pa napovedali prihodnjo sezono mariborske Opere. Dogodek so morali predčasno prekiniti zaradi dežja. Operna noč, ki je preddogodek jubilejnega 30. Festivala Lent ...