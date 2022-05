Celjski rokometaši doma le še potrdili naslov prvakov Celje.info Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnjem krogu državnega prvenstva, z zmago nad Svišem iz Ivančne Gorice, le še potrdili naslov državnih prvakov. Celjani so prvaki postali že petindvajsetič v enaintridesetih sezonah. Današnja tekma ni odločala o ničemer, saj so si Celjani že pred tem zagotovili naslov prvaka, ob tem pa tudi Sviš ni mogel više od 12. mesta na lestvici. Celjani so v tekmo vstop ...

