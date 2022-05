Žico z meje do konca leta Dnevnik Nova vladna koalicija napoveduje, da bo z meje odstranila rezilno žico in ograjo. Tehnične ovire iz časa premierja Mira Cerarja migracij niso preprečevale, temveč so zgolj povečevale nevarnost poti. Simbolizirale so policijsko sodelovanje v nasilju...

