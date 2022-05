Zanimivo – Po Mediani najbolj prepoznavni ministrski kandidati nekdanji “kulovci”: Luka Mesec, Tanja Fajon, Marjan Šarec ter Alenka Bratušek – Del ministrskega kabineta Roberta Goloba danes na zagovoru pred poslanci topnews.si Mediana je ugotavljala, kako pozorno so prebivalci spremljali oblikovanje vlade, kakšni so njihovi obeti glede njenega delovanja in kako dobro poznajo bodočo ministrsko ekipo. Skoraj dve tretjini se strinjata, da bo bodoča vlada zaključila celoten mandat, več kot polovica pa jih pričakuje, da bo pri svojem delovanju uspešna, so sporočili. Ob tem so pojasnili, da […]...

