Zaradi višjih stroškov goriv tudi letalski prevozi dražji RTV Slovenija Turistične agencije so se soočajo z nepredvidljivo situacijo – cene energentov se hitro zvišujejo, to pa vpliva tudi na stroške letalskih prevozov ter ceno prehrane in nastanitev. Podražitve želijo za stranke omiliti v največji možni meri.

