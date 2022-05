Mura predstavila tretjega poletnega novinca SiOL.net Murašo so po prihodu Martina Šrolerja in Josipa Majića naznanili tretjega novinca v poletnem prestopnem roku. Iz vrst drugoligaške Ilirije se v Prekmurje seli 18-letni branilec Srđan Kuzmić, ki je s črno-belimi podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25.

