Iga Swiatek z nekaj težavami do 31. zaporedne zmage SiOL.net Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je dosegla 31. zaporedno zmago na ženski turneji in napredovala v osmino finala odprtega prvenstva Francije v Parizu. V tretjem krogu je z nekaj več težavami premagala Črnogorko Danko Kovinić s 6:3, 7:5. Dvoboj je trajal natanko uro in pol.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Francija

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matej Arčon

Matjaž Han

Luka Dončić

Aleksander Jevšek