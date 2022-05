FOTO in VIDEO: Tako so angleški navijači preplavili Pariz Maribor24.si Danes bodo nogometni navdušenci doživeli pravo nogometno poslastico. Zvečer bosta k sklepnemu dejanju pristopila madridski Real in Liverpool. Finalno srečanje Lige prvakov se bo začelo danes ob 20.00 uri. Kot poroča 24ur.com, se je na pariških ulicah skupno zbralo kar 60.000 angleških navijačev, oblečenih v barve Liverpoola. Realovi navijači so v primerjavi z Liverpoolovimi manj zastopani, njih se ...

