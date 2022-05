Aleksander Jevšek iz kvote SD, še pred kratkim župan Murske Sobote, je prepričal pristojna parlamentarna odbora in postal minister brez listnice za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svoji predstavitvi je poudaril, da bo morala Slovenija izkoristiti vsa nepovratna in povratna sredstva za razvojni preboj, in napovedal pripravo dokumentov za izvajanje kohezijske politike. Poslanec SDS Zoran ...